Львову хватает врачей со знанием иностранных языков
17:55, 05 апреля 2012Новости регионов
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На Евро будут работать в "скорых"
Во Львове во время Евро-2012 будет достаточное количество врачей, которые владеют иностранными языками.
Об этом заявил в комментарии УНИАН начальник Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.
„Во время Евро в бригадах «скорой помощи» будут врачи, которые владеют английским, немецким, польским языками. Также в диспетчерских «скорой помощи» будут дежурить работники, которые общаются на иностранных языках. А для усиления город привлекает студентов-старшекурсников медицинского университета, которые владеют английским”, - сказал В.Зуб.
На время Евро-2012 в фан-зоне в центре Львова будут действовать три медицинских пункта.
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