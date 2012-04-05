Львову хватает врачей со знанием иностранных языков

Во Львове во время Евро-2012 будет достаточное количество врачей, которые владеют иностранными языками.

Об этом заявил в комментарии УНИАН начальник Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

„Во время Евро в бригадах «скорой помощи» будут врачи, которые владеют английским, немецким, польским языками. Также в диспетчерских «скорой помощи» будут дежурить работники, которые общаются на иностранных языках. А для усиления город привлекает студентов-старшекурсников медицинского университета, которые владеют английским”, - сказал В.Зуб.

На время Евро-2012 в фан-зоне в центре Львова будут действовать три медицинских пункта.