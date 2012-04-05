Луганщина: при демонтаже артснаряда тяжело ранен мужчина

В Старобельскую центральную районную больницу 4 апреля в 21.00 поступил житель села Песчаное Старобельского района Луганской области с осколочными ранениями, полученными при демонтаже неустановленного взрывоопасного предмета.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении МЧС в Луганской области.

По предварительной оценке специалистов, взорвался артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, который потерпевший демонтировал в своем сарае.

По состоянию на сегодняшнее утро мужчина находится в реанимационном отделении Старобельской центральной районной больницы в тяжелом состоянии.

На месте события работает следственная группа Старобельского РО УМВС, работники СБУ. Проводятся следственные действия.