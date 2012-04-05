Поляки готовы бесплатно пролечить 20 жителей Хмельнитчины

Поляки готовы организовать бесплатный двухнедельный курс лечения 20 человек с дефектами физического и психического развития из Каменца-Подольского Хмельницкой области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующая отдела туризма горсовета Наталия Украинец.

По ее словам, таких договоренностей удалось достичь делегации Каменца-Подольского, которая посетила город-побратим Глогув.

“Мы общались со старостой Глогувского уезда Рафаэлем Рокосевичем и мэром города Яном Зубовски. Они готовы взять на себя расходы, связанные с лечением наших граждан и оплатить их пребывание. А на власти Каменца-Подольского возлагаются транспортные расходы”, - сказала она.

Н.Украинец заметила, что мэр города Михаил Симешкевич пообещал рассмотреть предложение об оплате проезда больных пациентов в Польшу.

Предварительно поездка запланирована на лето этого года.

В настоящее время городской голова Каменца-Подольского поручил Управлению труда и социальной защиты населения определиться с категорией больных, которым необходимо первоочередное лечение.

Справка УНИАН. В Глогуве действует многопрофильный реабилитационный центр, где оздоровляются люди разных вековых категорий – от малышей до пенсионеров. В центре лечат болезни, связанные с позвоночником, суставами, последствиями ДЦП, психические расстройства и др.