Поляки готовы бесплатно пролечить 20 жителей Хмельнитчины
С физическими и психическими дефектами
Поляки готовы организовать бесплатный двухнедельный курс лечения 20 человек с дефектами физического и психического развития из Каменца-Подольского Хмельницкой области.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующая отдела туризма горсовета Наталия Украинец.
По ее словам, таких договоренностей удалось достичь делегации Каменца-Подольского, которая посетила город-побратим Глогув.
“Мы общались со старостой Глогувского уезда Рафаэлем Рокосевичем и мэром города Яном Зубовски. Они готовы взять на себя расходы, связанные с лечением наших граждан и оплатить их пребывание. А на власти Каменца-Подольского возлагаются транспортные расходы”, - сказала она.
Н.Украинец заметила, что мэр города Михаил Симешкевич пообещал рассмотреть предложение об оплате проезда больных пациентов в Польшу.
Предварительно поездка запланирована на лето этого года.
В настоящее время городской голова Каменца-Подольского поручил Управлению труда и социальной защиты населения определиться с категорией больных, которым необходимо первоочередное лечение.
Справка УНИАН. В Глогуве действует многопрофильный реабилитационный центр, где оздоровляются люди разных вековых категорий – от малышей до пенсионеров. В центре лечат болезни, связанные с позвоночником, суставами, последствиями ДЦП, психические расстройства и др.