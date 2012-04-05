В Горловке сгорел трамвай

Сегодня в 7:35 в оперативно-координационный центр МЧС поступило сообщение о пожаре в трамвае на остановке «Юный техник» на ул. Интернациональной города Горловки Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, трамвай №8 шел по маршруту «Автовокзал – Шахта им. Калинина».

Пожарные ликвидировали пожар в 7:50. Уже в 9:20 движения трамваев было возобновлено.

В результате возгорания вагон уничтожен полностью.

Погибших и пострадавших нет. 8 пассажиров, водитель и кондуктор самостоятельно покинули трамвай.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.