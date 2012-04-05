В Одессе пострадавшим разрешили вернуться в квартиры

Жильцам трех домов в центре Одессы, эвакуированным вчера из-за утечки газа, разрешили вернуться в свои квартиры.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Одесской области.

По их данным, специалисты ПАО «Одессагаз» обнаружили место утечки газа из трубопровода и ликвидируют прорыв.

«Утечка газа из газопровода низкого давления обнаружена на пересечении улиц Базарной и Тираспольской, угроза взрыва или возникновения пожара миновала», - отмечается в сообщении.

Как напомнили в УМЧС, сообщение о том, что в Одессе возле дома №95 на улице Базарной ощущается сильный запах газа, поступило оперативному дежурному в 13.30 4 апреля. Чтобы гарантировать безопасность жильцов, проживающих в домах №№95, 93 по улице Базарной и в доме №25 по улице Тираспольской, была произведена эвакуация до устранения прорыва трубопровода.

Дома в этом районе не отключали от газоснабжения, эксперты выясняют причины происшествия.