В Горловке из-за возгорания газового баллона погибла женщина
12:47, 05 апреля 2012Новости регионов
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У ее мужа - ожоги 60%
4 апреля в 22:03 в МЧС поступило сообщение о возгорании газа с последующим горением в частном доме в Калининском районе Горловки Донецкой области.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на месте пожара обнаружен поврежденный 50-литровый газовый баллон.
В результате пожара погибла жена домовладельца, 1949 года рождения. Мужчина, 1949 года рождения, был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы № 2 города Горловка с ожогами 60% тела.
Пожар был ликвидирован в 00:24 5 апреля. Причина возгорания устанавливается. От Главного территориального управления МЧС в Донецкой области привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
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