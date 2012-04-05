В Горловке из-за возгорания газового баллона погибла женщина

4 апреля в 22:03 в МЧС поступило сообщение о возгорании газа с последующим горением в частном доме в Калининском районе Горловки Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на месте пожара обнаружен поврежденный 50-литровый газовый баллон.

В результате пожара погибла жена домовладельца, 1949 года рождения. Мужчина, 1949 года рождения, был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы № 2 города Горловка с ожогами 60% тела.

Пожар был ликвидирован в 00:24 5 апреля. Причина возгорания устанавливается. От Главного территориального управления МЧС в Донецкой области привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники.