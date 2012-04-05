В Новой Каховке спасли 6 отдыхающих, лодка которых перевернулась

В Новой Каховке Херсонской области работники водно-спасательной станции спасли 6 отдыхающих, лодка которых перевернулась во время катания по Днепру.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, 4 апреля в 20.00 в Новой Каховке в районе пристани на проспекте Днепровский, приблизительно в 200 метрах от берега перевернулась лодка с людьми. В воде оказались сразу 6 человек – 3 мужчин и 3 женщин, одна из которых беременна.

С помощью двух лодок работники водно-спасательной станции вытащили потерпевших крушение и доставили на берег.

Все спасенные оказались местными жителями в возрасте от 18 до 23 лет. При этом, все, кроме беременной, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие по вызову медработники скорой помощи осмотрели пострадавших и, диагностировав у них переохлаждение, доставили их в приемное отделение местной больницы.