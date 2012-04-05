200 детей-сирот не получили более 100 тыс. грн стипендии

В Черкасской области в Золотоношском районе в одном из училищ 200 детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы, не выплатили более 100 тыс. грн стипендии, а также денежные средства на продукты питания.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области.

Так, Золотоношская межрайонная прокуратура выявила, что в одном из золотоношских учебных заведений грубо нарушаются права учеников на получение стипендии. В частности, общая сумма задолженности по выплате стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской заботы, а также денежных средств на продукты питания составляла 118 тыс. грн.

По результатам рассмотрения внесенных документов прокурорского реагирования задолженность была полностью выплачена в пользу несовершеннолетних студентов учебного заведения.