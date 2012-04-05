Винниччина: мужчина совершил самоубийство, прыгнув в колодец

В Винницкой области мужчина совершил самоубийство, прыгнув в колодец.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 3 апреля около 15 часов на пункт связи самостоятельной государственной пожарной части города Гайсин от дежурного Гайсинского районного отдела УМВД поступило сообщение о падении в колодец 57-летнего мужчины, жителя села Краснополка Гайсинского района Винницкой области.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что мужчина без признаков жизни находится в колодце на глубине 7 м. С помощью спасательной веревки работники МЧС подняли тело погибшего на поверхность.

Предварительная причина гибели – самоубийство. Мужчина находился на учете в психиатрическом отделении Гайсинской центральной районной больницы.