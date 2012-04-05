В Киеве «заминировали» школу
11:06, 05 апреля 2012Новости регионов
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Эвакуировали около 300 учеников и учителей
В Киеве эвакуировали около 300 учеников и учителей из-за «заминирования» школы.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, вчера, 4 апреля, в милицию по телефону спецлинии “102” позвонил неизвестный, который сказал, что в помещении одной из общеобразовательных школ столицы заложена взрывчатка.
На время проведения обследования было эвакуировано около 300 учеников и учителей учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
Установлено, что это ложное сообщение, из хулиганских побуждений, сделал 13-летний школьник.
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