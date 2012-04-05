В Киеве «заминировали» школу

В Киеве эвакуировали около 300 учеников и учителей из-за «заминирования» школы.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, вчера, 4 апреля, в милицию по телефону спецлинии “102” позвонил неизвестный, который сказал, что в помещении одной из общеобразовательных школ столицы заложена взрывчатка.

На время проведения обследования было эвакуировано около 300 учеников и учителей учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Установлено, что это ложное сообщение, из хулиганских побуждений, сделал 13-летний школьник.