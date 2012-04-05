На Донеччине растёт смертельный травматизм на частных шахтах

На частных шахтах Донецкой области с начала текущего года Госгорпромнадзор отмечает рост смертельного травматизма.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области со ссылкой на первого заместителя начальника территориального управления Вячеслава Короля.

По его словам, в первом квартале этого года на таких частных предприятиях, находящихся на учете Восточной государственной региональной горнотехнической инспекции, произошло 74 случая общего травматизма (на 10 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года). В результате – 8 человек погибли (в прошлом году в первом квартале погибли 5 человек).

Анализ материалов расследования несчастных случаев свидетельствует, что большинство из них (а именно 81,9%) произошло по организационным причинам, ввиду невыполнения работниками и руководителями своих функциональных обязанностей в Системе управления производством и охраной труда, невыполнения требований Закона Украины "Об охране труда", несоблюдения технологии работ и обычной халатности.

Такое положение дел характерно для некоторых предприятий с небольшим штатом сотрудников (от 30 до 50), где обязанности заместителя директора по охране труда выполняются по совместительству.

В связи с ростом производственного травматизма создана спецкомиссия, которая с участием сотрудников Госгорпромнадзора, а также военизированных горноспасателей и силовых структур контролирует соблюдение закона владельцами данных предприятий.