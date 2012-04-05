В Херсоне будут судить врача

В Херсоне медик привлекается к уголовной ответственности за неправильное лечение 2-летнего пациента.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, прокуратурой Днепровского района г. Херсона проведена проверка по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачом коммунального учреждения «Херсонская детская областная клиническая больница».

Расследованием установлено, что медицинский работник при обследовании 2-летнего ребенка допустил существенные ошибки и избрал неправильную тактику при лечении.

В результате медицинская помощь привела к тяжелым осложнениям здоровья мальчика.

По информации прокуратуры, 2-летний ребенок с ожогом пищевода, который он получил в мае 2011 года, проглотив моющее средство, был госпитализирован в Херсонскую детскую областную больницу. Врачи сделали фиброгастродуденоскопию и положили ребенка в отделение хирургии. 21 июня 2011 года, во время обследования, у мальчика лопнул пищевод. Малыша экстренно прооперировали. Через 5 дней после операции ребенок впал в кому (у него случился отек мозга). Через месяц пребывания в коме ребенок перешел в вегетативное состояние.

С тех пор малыш перенес несколько операций, однако вывести его из вегетативного состояния медики так и не смогли. По мнению экспертов, привлеченных прокуратурой, нынешнее состояние ребенка стало следствием неправильного хирургического вмешательства.

По результатам проверки следователем Днепровского райотдела милиции в г. Херсоне УМВД в Херсонской области возбуждено уголовное дело по указанному факту.

Проводится досудебное следствие.