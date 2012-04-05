В Крыму шестой день ищут глухонемого подростка

В Крыму шестой день ищут 16-летнего подростка из Полтавы Константина Магденко, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала.

Как передает кореспондент УНИАН, глухонемой мальчик исчез, когда до финиша оставалось около 400 метров.

Сначала участники состязаний пытались самостоятельно разыскать спортсмена, но после обратились за помощью в милицию.

Подростка ищут бойцы МЧС и сотрудники милиции. Они прошли уже больше 40 квадратных километров.

«Территорию прочесывают по нескольку раз. Поиски продолжаются. Штаб работает», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС Дарья Диюнова.

Правоохранители отрабатывает несколько версий. Среди них – К.Магденко покинул лес и, возможно, сел в какую-нибудь машину.

«Собака по следу привела к трассе», - сказала главный специалист сектора связей с общественностью крымской милиции Ольга Богуславская.

В МЧС и МВД надеются, что мальчик жив.