На Винниччине за взятку хотел "откупиться" призывник

В Винницкой области за получение взятки задержан комиссар военного комиссариата одного из районов области.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, правоохранителям поступила оперативная информация от жителей района. Начальника комиссариата задерживали в служебном кабинете, где работники милиции изъяли предмет взятки и задокументировали, что на руках подозреваемого остался люминисцентный порошок, которым были обработаны купюры. Должностное лицо требовало и получило от одного из призывников 4 тыс грн за предоставление отсрочки от службы в Вооруженных силах Украины.

На данный момент прокуратурой Винницкого гарнизона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере, или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.