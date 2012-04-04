Во время Евро-2012 возможен отток детей "улицы" в Донецк

Милиция Луганской области опасается массового оттока детей-сирот из интернатов, а также детей, которые склонны к бродяжничеству, в Донецк или Харьков на время проведения в этих городах игр финальной части чемпионата Европы по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Луганской области.

По словам начальника криминальной милиции по делам детей облуправления МВД полковника милиции Сергея Монахова, сотрудники милиции проводят ряд мероприятий по профилактике детской и подростковой преступности.

«Мы не должны забывать и о том, что в том же Донецке или Харькове, где будут проходить финальные матчи Евро-2012, есть свой контингент «трудных» подростков. И если к нему присоединится еще армия «беженцев» из Луганской области и других соседних регионов, для наших донецких и харьковских коллег это будет очень неприятный «сюрприз». Многие иностранные болельщики станут «мишенью» для малолетних воров и попрошаек. Не трудно предугадать, какой непоправимый урон имиджу страны этот может причинить», - сказал С.Монахов.

По его словам, милиция Луганской области создает мобильные группы по выявлению детей, которые занимаются бродяжничеством и попрошайничеством.

«Всех вновь выявленных детей такой категории мы охватим профилактической работой. А тех взрослых лиц, которые их используют в таком «бизнесе» как попрошайничество, будем привлекать к уголовной ответственности», - сказал С.Монахов.

Также он отметил, что милиция намерена проводить регулярные рейды на железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также на прилегающей к ним территории.

«Одновременно в ходе оперативно-розыскных мероприятий служба криминальной милиции выявляет радикально настроенные неформальные молодежные организации, которые себя относят к футбольным фанатам. С их лидерами нам предстоит серьезно поработать, чтобы в июне они нам не преподнесли «сюрпризов», - подчеркнул С.Монахов.