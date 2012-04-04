Винниччина: водитель иномарки насмерть сбил россиянина

В Винницкой области вблизи пгт Оратов водитель иномарки насмерть сбил россиянина.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Винницкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 апреля в 19.45.

На автодороге Белая Церковь - Тетиев – Липовец - Гуменное водитель автомобиля «Фиат- Скудо», 37-летний житель Оратовского района, допустил наезд на неизвестного пешехода, который от полученных травм на месте происшествия скончался.

Работники милиции установили личность погибшего, им оказался 36-летний житель России, который приехал к своим родственникам в с. Лопатинка.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло гибель пострадавшего).

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз для выяснения причин ДТП.