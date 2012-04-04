В центре Одессы возникла опасность взрыва газа

В центре Одессы – из квартала вокруг дома №95 по улице Базарной – сегодня срочно эвакуированы жильцы 80 квартир этого и соседних домов в связи с обнаруженной утечкой природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Одесской области.

По словам руководителя пресс-службы Сергея Дидковского, «сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада «Одессагаза», которая уточняет место утечки газа из трубопровода, чтобы предотвратить возможность взрыва и гарантировать безопасность жильцов, проживающих в домах на перекрестке улиц Базарной и Тираспольской».

Городской квартал оцеплен сотрудниками МЧС, однако дома в этом районе пока не отключали от газоснабжения.

Выясняются причины и обстоятельства происшествия.