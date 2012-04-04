В Одессе милиция задержала сутенера, продававшего девушек

Сотрудники милиции задержали на Привокзальной площади в Одессе 29-летнего гражданина, нелегально перевозившего девушек в Польшу и Германию для работы в публичных домах.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в облУВД, сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми задержали сутенера, когда он вместе с одной из двух завербованных девушек направлялся на поезд, следующий во Львов, чтобы оттуда уехать в Польшу. У задержанного изъяты документы на его имя и сопровождаемого лица, билеты на поезда, а также трудовые договоры с иностранцами.

Установлено, что торговлей людьми задержанный занимается около полугода и успел завербовать несколько девушек, обещая каждой при отправке из Одессы 2,5 тыс евро ежемесячного заработка. Сам сутенер за каждую девушку получал по 1,5 тыс евро.

По данному факту Следственным управлением УМВД Украины в области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке ст.115 КПК Украины и конвоирован в изолятор временного содержания Одессы. Начато досудебное следствие.