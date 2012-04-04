Сын экс-прокурора, сбивший насмерть троих женщин, не приходит в суд

Коллегия Апелляционного суда Запорожской области обязала прокуратуру Днепропетровска обеспечить привод в суд сына бывшего районного прокурора Днепропетровска Дмитрия Рудя, сбившего насмерть трех женщин, который 2 апреля в очередной раз не явился на судебное заседание.

Как сообщили УНИАН в Апелляционном суде Запорожской области, решение, «обязывающее прокуратуру Днепропетровска обеспечить явку подсудимого приводом», было вынесено накануне, 2 апреля, после того как адвокат подсудимого в очередной раз заявил о том, что Д.Рудь на заседании суда присутствовать не будет по причине проблем со здоровьем.

«В ходе процесса, адвокат Д.Рудя заявил, что «накануне суда подзащитный обратился в одно из медучреждений Днепропетровска, и сейчас, возможно, ему делают операцию» и пояснил отсутствие документов, подтверждающих правдивость данного заявления тем, что «это (ухудшение состояния здоровья – УНИАН) произошло внезапно», - сообщили в суде.

Суд также учел заявление представителя прокуратуры, указавшего на то, что «за все время отсутствия на судебных процессах подсудимого, тот не предоставил суду никаких документов, которые подтверждает его болезнь и местонахождение» и вынес решение о принудительном приводе Д.Рудя в суд, назначив судебное заседание на 10 апреля.

Как сообщил УНИАН, в октябре 2010 года на Набережной Победы в Днепропетровске Д.Рудь на джипе сбил на пешеходном переходе насмерть трех женщин, после чего скрылся с места ДТП, однако вскоре был задержан правоохранителями.

В отношении Д.Рудя было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек».

В июне 2011 года Хортицкий районный суд Запорожья освободил Д.Рудя из-под стражи под залог в 17 тыс грн. 2 декабря 2011 года Хортицкий райсуд приговорил Д.Рудя к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Прокуратура опротестовала это решение райсуда в Апелляционном суде Запорожской области, потребовав ужесточить наказание до 7 лет лишения свободы.

На заседание апелляционного суда 29 февраля Д.Рудь не явился. Его адвокат заявил, что подзащитный заболел. 14 марта Д.Рудь вновь не явился в суд, сославшись на болезнь, в связи с чем коллегия апелляционного суда второй раз за две недели перенесла слушание дела, назначив новое заседание на 21 марта, однако и на него Д.Рудь не прибыл. Отсутствовали также его адвокат и представители потерпевших. Судебное заседание было перенесено на 2 апреля, но и на данное заседание подсудимый не явился.