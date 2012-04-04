В Киеве возле детдома обнаружен снаряд времен войны

2 апреля в оперативно-координационный центр Главного территориального управления МЧС в Киеве поступило сообщение о том, что в лесу за детским домом «Малютка» (ул. Маршала Жукова) обнаружен артиллерийский снаряд диаметром 152 мм времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, группа пиротехнических работ 1-го Специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС изъяла и обезвредила снаряд на полигоне.

Всего с начала года на территории города изъято и обезврежено 38 взрывоопасных предметов времен войны: 29 артиллерийских снарядов, 5 минометных мин, авиационная бомба немецкого производства и 3 ручные гранаты.