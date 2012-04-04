67 псевдочернобыльцев незаконно получили более 2 млн пенсий

В Черкасской области специалисты Госфининспекции выявили 67 псевдочернобыльцев, которые незаконно получили свыше 2 млн. грн пенсий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфининспекции в Черкасской области, специалисты инспекции выявили многочисленные факты предоставления недостоверных документов в Пенсионный фонд во время ревизии относительно правильности назначения пенсии, помощи и компенсации лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, и обоснованности выдачи документов, которые служили основанием для их назначения.

Во время этой проверки уже выявлено 67 человек, которые для получения пенсий предоставили недостоверные документы. Этим псевдочернобыльцам назначено и выплачено свыше 2 млн. грн пенсий. Материалы ревизий переданы в правоохранительные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено 9 уголовных дел.

Кроме того, в Комиссию по спорным вопросам определения статуса лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Черкасской облгосадминистрации направлены ходатайства о лишении этих лиц статуса пострадавших и изъятии удостоверений участников ликвидации аварии на ЧАЭС и пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. По результатам заседаний комиссии 34 лицам не подтвержден статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Работа комиссии продолжается.

В Госфининспекции в Черкасской области не исключают увеличения количества псевдочернобыльцев, поскольку поступили ответы не на все запросы ГФИ.