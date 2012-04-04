В больницах Донетчины нарушают охрану труда

В Донецкой области с начала текущего 2012 года в медицинских учреждениях проведено 47 проверок производственных объектов, во время которых вияввлено 275 нарушений нормативно-правовых актов по охране труда.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что по результатам проверок была приостановлена работа 30 единиц оборудования, к административной ответственности привлечены 34 должностных лица, в том числе 12 первых руководителей медучреждений.

В сообщении напомнили, что Государственный надзор за соблюдением законодательства по охране труда в 491 лечебно-профилактическом учреждении области осуществляет всего один инспектор, и контролировать каждый опасный производственный процесс на каждом рабочем месте одному человеку просто невозможно. Но функции создания безопасных условий труда Законом Украины «Об охране труда» возложены на работодателя, поэтому и ответственность в этом вопросе лежит на работодателе, заключено в сообщении.

