В Луганске угарным газом отравились дети
10:50, 04 апреля 2012Новости регионов
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Состояние - средней тяжести
В Луганске в частном жилом доме три человека отравились угарным газом, из них двое детей.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.
Пострадавшие в состоянии средней тяжести находятся в токсикологическом отделении областной клинической больницы.
Пожара в доме не было. Причина отравления - неисправность дымохода отопительного газового котла.
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