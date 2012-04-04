В Луганске угарным газом отравились дети

В Луганске в частном жилом доме три человека отравились угарным газом, из них двое детей.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.

Пострадавшие в состоянии средней тяжести находятся в токсикологическом отделении областной клинической больницы.

Пожара в доме не было. Причина отравления - неисправность дымохода отопительного газового котла.

