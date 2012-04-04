На Полтавщине обустроят площадки для санитарной авиации

В Полтавской области к Евро-2012 обустроят 3 вертолетных площадки для санавиации

Об этом журналистам рассказал заместитель председателя Полтавской облгоадминистрации Валерий Пархоменко.

По его словам, такие площадки с твердым покрытием появятся в нескольких городах области - Полтаве, Лубнах, Пирятине.

Вертолетные площадки разместятся каждые 100 километров на трассе Киев – Харьков, также они будут во всех городах области.

«На данный момент ищем для этого места. Например, по трассе «Киев-Харьков» от Чутово в Полтаву есть аэродром - это фактически уже готовая площадка. На все площадки при необходимости, должен сесть вертолет и быстро оказать помощь болельщикам Евро-2012. Кстати, при выборе мест для площадок будем руководствоваться тем, чтобы скорая помощь могла добраться до них за 10-15 минут»,- сказал В.Пархоменко.

Он отметил, что на строительство плащадок из областного бюджета средства выделять не будут, а создадут их за счет оргусилий власти.