В Киевском метро снова останавливалось движение поездов

В Киевском метрополитене из-за неисправности вагона приостанавливалось движение поездов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 3 апреля в 19.27 в Киевском метрополитене на станции "Арсенальная" Святошинско-Броварской линии из-за технической неисправности вагона было остановлено движение. Перерыв в движении длился около 6 минут.

На станции "Арсенальная" люди вышли из вагонов на платформу. После этого поезд отбыл в депо для ремонта.