Хмельнитчина: 53-летний мужчина упал в люк теплотрассы

09:35, 04 апреля 2012
Новости регионов
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Спасли эменесовцы

В Каменец-Подольском Хмельницкой области 53-летний мужчина упал в люк теплотрассы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального УМЧС в области, происшествие произошло вчера.

На месте происшествия работали 5 человек личного состава МЧС, которые при помощи спасательной веревки подняли на поверхность пострадавшего.

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