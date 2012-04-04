Хмельнитчина: 53-летний мужчина упал в люк теплотрассы

В Каменец-Подольском Хмельницкой области 53-летний мужчина упал в люк теплотрассы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального УМЧС в области, происшествие произошло вчера.

На месте происшествия работали 5 человек личного состава МЧС, которые при помощи спасательной веревки подняли на поверхность пострадавшего.