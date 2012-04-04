Хмельнитчина: 53-летний мужчина упал в люк теплотрассы
09:35, 04 апреля 2012Новости регионов
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Спасли эменесовцы
В Каменец-Подольском Хмельницкой области 53-летний мужчина упал в люк теплотрассы.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального УМЧС в области, происшествие произошло вчера.
На месте происшествия работали 5 человек личного состава МЧС, которые при помощи спасательной веревки подняли на поверхность пострадавшего.
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