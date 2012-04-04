Выпущенный судьей на свободу насильник взялся за старое

В Херсонской области, выпущенный судьей на свободу обвиняемый в изнасиловании, задержан по подозрению в совершении такого же преступления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Херсонской области, работники Новокаховского горотдела милиции задержали ранее судимого 30-летнего мужчину, который совершил изнасилование.

22 марта текущего года в милицию обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что неделю назад познакомилась с мужчиной. Во время свидания на берегу реки мужчина с применением физической силы изнасиловал заявительницу, после чего ей понадобилась медицинская помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.152 Уголовного кодекса Украины “Изнасилование” (данное преступление карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).

Подозреваемого разыскивали в течении четырех дней. Задержали злоумышленника в Каховском районе, где он скрывался у родственников.

Во время досудебного следствия установлено, что мужчина проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу, рассматриваемому Новокаховским городским судом, по ст. 152 ч.3 “Изнасилование” и ст.153 ч.2 “Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом” УК Украины. Преступление он совершил в конце 2010 года. По данным Управления МВД Украины в Херсонской области, судья отказал в удовлетворении представления следователя о продлении срока содержания под стражей для подсудимого и выпущенный на свободу обвиняемый совершил очередное преступление.

