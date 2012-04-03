В Крыму продолжают искать подростка, что заблудился в горах

Сегодня продолжаются поиски 16-летнего парня, который исчез 30 марта во время Международных соревнований по спортивному ориентированию недалеко от Ангарского перевала в Крыму.

Как сообщается на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций, координацию поисково-спасательных работ осуществляет Главное территориальное управление МЧС в Крыму и специализированные службы гражданской обороны. На месте происшествия организован штаб во главе с заместителем начальника ГТУ МЧС в Крыму полковником службы гражданской обороны Андреем Ткаченко.

В целом с момента исчезновения спортсмена обследовано 34 кв. км территории в районе Ангарского перевала.

2 апреля к поискам были привлечены 100 спасателей, из них от МЧС - 60 человек, МВД - 30 человек, контрольно-спасательной службы - 10 человек, а также 16 единиц техники.

МЧС обращается к гражданам с просьбой сообщить по телефонам 101 или 102, если кто-то видел исчезнувшего ребенка.

Как сообщал УНИАН, 30 марта, в 22.30 в МЧС поступила информация о том, что недалеко от Ангарского перевала в 15 час. 30 марта во время Международных соревнований по спортивному ориентированию заблудился житель Полтавы, имеющий дефекты слуха и речи.