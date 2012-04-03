Количество погибших в пожаре на московском рынке достигло 17

Количество погибших в результате пожара на одном из рынков в Москве достигло 17 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

«В результате пожара погибли 17 человек (по предварительной информации, гастарбайтеры), личность и возраст которых устанавливаются», - говорится в сообщении.

Пожар произошел сегодня рано утром на территории рынка «Качаловский» в двухэтажном административном здании на площади 50 кв. метров, приспособленном под проживание.

В тушении пожара принимали участие 8 пожарно-спасательных подразделений. Причина пожара выясняется.

По предварительным данным, все погибшие являлись гражданами Таджикистана, работавшими на рынке.