Рекламный щит упал на женщину с ребенком

Прокуратура Киева организовала проверку по случаю, который произошел в воскресенье возле магазина «Сельпо» на улице Щербакова, 56, когда на женщину с ребенком упал рекламный щит.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

К счастью ребенок не пострадал, а женщина получила телесные повреждения.

До проверки привлечены специалисты Управления Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в г. Киеве и территориального управления Госгорпромнадзора. По результатам проверки будет принято решение, отметили в прокуратуре.