Тернопольщина: за деньги благотворителей закуплены инсулиновые помпы для детей

В Тернопольской области по результатам благотворительной акции «Сердце к сердцу» в 2011 году было закуплено 5 инсулиновых помп – устройств для автоматического постоянного подкожного введения инсулина. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальнику областного управления по делам семьи и молодежи Наталия Зайчук. По ее данным, было закуплено и передано нуждающимся детям области 5 инсулиновых помп Dana IIS и расходные материалы к ним общей стоимостью 146,1 тыс. грн.

«В этом году акция начнется 16 апреля и продлится до 6 мая. Как и в прошлом году, она пройдет под лозунгом помощи детям, больным сахарным диабетом. За собранные средства для детей области будут приобретены инсулиновые помпы. Стоимость одного такого устройства составляет от 29 до 40 тыс. грн.», – отметила Н.Зайчук.

Она объяснила, что количество устройств, которое будет закуплено в этом году, будет определено в зависимости от собранной суммы.

Купленные помпы бесплатно передадут тем детям области, течение болезни которых проходит крайне тяжело.

В этом году к акции в Тернопольской области планируется привлечь 1 тыс. волонтеров – учеников школ, студентов, членов молодежных и детских общественных организаций. Волонтеры будут иметь специальные бейджи, а ящики, в которые будут собираться пожертвования, оборудуют защитными элементами и символикой благотворительного фонда «Сердце к сердцу».

Лучшие волонтеры акции летом смогут посетить крупнейший музыкальный фестиваль Европы «Вудсток», который в этом году будет проходить в Польше. Кроме того, лучших волонтеров организаторы акции обещают пригласить принять участие в совместном сплавлении на байдарках по Днестру вместе с польскими скаутами.

Справка УНИАН. За 6 лет проведения Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу» в Тернопольской области было собрано 456 тыс. грн.