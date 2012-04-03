В Харькове пенсионер осужден за растление несовершеннолетнего

В Харькове за растление несовершеннолетнего к лишению свободы приговорен 60-летний мужчина.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления прокуратуры области Андрея Гончаренко.

По его данным, в октябре 2011 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из аквапарков Харькова путем обмана завлек в раздевалку малолетнего мальчика и совершил с ним развратные действия.

А.Гончаренко отметил, что Киевский районный суд Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления и приговорил по ч. 2 ст. 156 УК Украины (растление несовершеннолетних) к 6 годам лишения свободы. Прокурор отметил, что ранее этот человек уже был судим за аналогичное преступление.