Винниччина: после падения в реку госпитализирован 3-летний мальчик
14:19, 03 апреля 2012Новости регионов
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С переохлаждением
В пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области в результате падения в воду 3-летний мальчик госпитализирован в больницу с переохлаждением.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 2 апреля двое детей самостоятельно пошли к местной реке, там 3-летний мальчик упал в воду. На крики второго ребенка на место происшествия прибежал отец малолетнего мальчика, вытащил его из воды и оказал первую помощь.
Ребенок с диагнозом «общее переохлаждением организма» госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
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