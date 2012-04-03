Винниччина: после падения в реку госпитализирован 3-летний мальчик

В пгт Дашев Ильинецкого района Винницкой области в результате падения в воду 3-летний мальчик госпитализирован в больницу с переохлаждением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 2 апреля двое детей самостоятельно пошли к местной реке, там 3-летний мальчик упал в воду. На крики второго ребенка на место происшествия прибежал отец малолетнего мальчика, вытащил его из воды и оказал первую помощь.

Ребенок с диагнозом «общее переохлаждением организма» госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.