В Краснолиманском лесничестве продолжаются поиски мужчины
12:29, 03 апреля 2012Новости регионов
0
Ушел в лес и не вернулся
В Краснолиманском лесничестве в Донецкой области продолжаются поиски мужчины, который 30 марта ушел в лес и не вернулся.
Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, 2 апреля в 13:00 в Краснолиманский районный отдел МЧС поступило сообщение о том, что 30 марта в 15:00 мужчина, 1931 года рождения, ушел в лес и до сих пор не вернулся.
Сын пропавшего гражданина просил помочь в поисках отца.
В тот же день спасатели обследовали 627 га леса, но мужчины не нашли.
Сейчас поиски продолжаются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter