В Краснолиманском лесничестве продолжаются поиски мужчины

В Краснолиманском лесничестве в Донецкой области продолжаются поиски мужчины, который 30 марта ушел в лес и не вернулся.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины, 2 апреля в 13:00 в Краснолиманский районный отдел МЧС поступило сообщение о том, что 30 марта в 15:00 мужчина, 1931 года рождения, ушел в лес и до сих пор не вернулся.

Сын пропавшего гражданина просил помочь в поисках отца.

В тот же день спасатели обследовали 627 га леса, но мужчины не нашли.

Сейчас поиски продолжаются.