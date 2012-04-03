В Мариуполе 14-летний изрезал ножом лицо девушке

В Мариуполе Донецкой области во время ссоры 14-летний подросток нанес несколько ножевых ранений 15-летней девушке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции, данный инцидент произошел в четверг, 29 марта.

В сообщении отмечается, что из городской больницы №3 в дежурную часть Жовтневого райотдела Мариуполя поступило сообщение о госпитализации 15-летней девушки с резаными ранами лица и тела. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задержала подозреваемого в преступлении.

Милиция установила, что компания молодых людей, в состав которой входила пострадавшая девушка, купила и распивала спиртное по месту жительства подозреваемого. В результате возникшего конфликта, 14-летний хозяин схватил кухонный нож и нанес девушке ножевые ранения.

В настоящее время сотрудниками криминальной милиции по делам детей совместно со следственным отделом Жовтневого райотдела проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента.

Правоохранителями возбуждено уголовное дело по ст.122 УК Украины (Умышленное телесное повреждение средней тяжести). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.