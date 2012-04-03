Житомирщина: автомобиль сбил велосипедистку

В ночь с 1 на 2 февраля на 129-м километре автодороги "Житомир – Выступовичи" 50-летний водитель автомобиля «Фиат скудо» из поселка Озерное Житомирского района насмерть сбил 26-летнюю велосипедистку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ в Житомирской области.

Жительница поселка Новая Боровая Володарско-Волынского района погибла на месте ДТП от полученных травм. По этому факту проводится проверка.