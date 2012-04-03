На Тернопольщине незаконно добывали воду

В Тернопольской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи воды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что служебные лица Бучачского комбината коммунальных предприятий самовольно, без получения специального разрешения на пользование недрами, из подземных источников на протяжении трех месяцев 2011 года добыли 45,6 тыс. м куб. воды. Таким образом должностные лица нанесли государству ущерб на сумму 710,1 тыс. грн.

По факту незаконной добычи полезных ископаемых общегосударственного значения прокуратурой Бучачского района возбуждено уголовное дело по ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) и ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, повлекшее тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.