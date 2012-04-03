В Херсоне BMW сбил электроопору: водитель погиб

В Херсоне автомобиль BMW столкнулся с электрической опорой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области, ДТП произошло вечером 2 апреля.

В результате аварии 28-летний водитель погиб на месте происшествия. Трое пассажиров BMW – мужчины 1984, 1985 и 1987 годов рождения с различными травмами госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической больницы.

Для извлечения тела погибшего и травмированных из корпуса автомобиля на место ДТП пришлось вызывать спасателей МЧС.

Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.