Подросток из-за ссоры убил ножом 15-летнего товарища

Вчера, 1 апреля, в Коростене Житомирской области 16-летний подросток ножом смертельно ранил своего 15-летнего товарища.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе общественных связей УМВД Украины в Житомирской области.

По данным милиции, около 17 часов 1 апреля в Коростенский горотдел УМВД области поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что на улице Коростеня обнаружен труп парня с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения грудной клетки.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа горотдела. Стражами порядка предварительно установлено, что группа молодых людей в течение дня развлекалась и употребляла спиртные напитки. Между двумя парнями постоянно возникал конфликт, который вечером в конечном итоге обрел трагическую развязку. 16-летний парень на улице около своего дома после общего употребления алкоголя на почве внезапно возникших неприязненных отношений, нанес удар ножом в область сердца своему товарищу – 15-летнему коростенцу», - сообщает УМВД.

Прибывшие по вызову очевидцев медики уже не могли помочь потерпевшему и констатировали его смерть. Милиция уже задержала подозреваемого.

Как рассказал УНИАН начальник отдела Следственного управления УМВД Украины в Житомирской области Юрий Резниченко, против задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Только месяц тому назад против него суд вынес приговор об условном сроке наказания за совершение кражи. Следствие выясняет все обстоятельства и мотивы совершения преступления.