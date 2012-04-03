На Луганщине остаются подтопленными шесть автодорог

В Луганской области из-за поднятия уровня воды в реках все еще закрыто движение транспорта по шести дорогам, залиты два низководных моста.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.

По оперативным данным, закрыто движение транспорта по дорогам местного значения: Старобельск-Луганск-Донецк-Дмитровка; Спиваковка-Айдар-Николаевка; Старобельск-Луганск-Донецк-Маловенделовка; Петренково-Штормовое, подъезд к базе отдыха «Айдар»; «Шульгинка-Каменка-Малохатка и Титаровка-Старобельск-Луганск-Донецк.

Напомним, что по состоянию на 30 марта в Луганской области из-за поднятия уровня воды в реках были закрыты 11 автодорог.

В Луганске остаются подтоплеными 15 приусадебных участков.



