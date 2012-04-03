На Волыни собрано почти 229 тыс для детей-сирот

В Волынской области во время благотворительного марафона на нужды детей-сирот собрано почти 229 тыс. грн, что на 60 тыс. грн больше, чем в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, итоги седьмого ежегодного Рождественского благотворительного марафона «Бог богат милосердием» обсудили 2 апреля на заседании Волынского совета церквей.

Благотворительный марафон был проведен по инициативе и при непосредственном участии религиозных организаций Волынского совета церквей. Сбор средств продолжался в течение января-февраля.

«Эти деньги направят тем, кто больше всего нуждается в помощи, а это - дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и другие малообеспеченные слои населения, - сказал заместитель главы облгосадминистрации Александр Курилюк. - Результат нашей совместной работы свидетельствует о том, что мы – жители Волыни - небезразличные и понимаем, что в нашей поддержке нуждаются обездоленные дети. Приятно, что из года в год количество меценатов увеличивается».



