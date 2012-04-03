В Александровском лесничестве создают парк лекарственных растений

В Кировоградской области под будущий парк подготовлен участок площадью около одного гектара. Со дня на день сюда привезут еще 10 грузовых автомобилей лесной земли, чтобы подготовить лучшую почву.

В Александровском лесничестве начались работы по созданию парка лекарственных растений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Идея создания парка принадлежит директору госпредприятия «Александровский лесхоз» Александру Синявскому.

По его словам, в Украине мало парков, которые бы специализировались на выращивании лекарственных растений. Например, Устимовский дендрологический парк (Полтавская область), Ичнянский национальный парк (Черниговская область), региональный ландшафтный парк «Цуманский» (Волынь) и несколько других. На их территориях выращивают деревья, кустарники и цветы, но процент лекарственных растений не такой большой.

Планируется, что в парке будут расти липы, клены, бузина красная, туя колоновидная, можжевельник горизонтальный, шелковица, лещина, самшит, шиповник, арония, граб, смородина черная, боярышник, калина, сирень обычная, гортензия садовая, кизильник, лаванда, земляника, ежевика, брусника.

Как отметили в управлении, в парке лесоводы установят беседки и скамейки, и уже летом здесь смогут отдыхать местные жители.

