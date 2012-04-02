В Чернигове под угрозой закрытия стационар кожвендиспансера

В Чернигове руководитель областного Управления здравоохранения намерен закрыть стационар кожно-венерологического диспансера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации ВО "Батькивщина".

В частности, к депутатам областного совета от ВО "Батькивщина" обратился главный врач Черниговского кожно-венерологического диспансера Владимир Максимонько. По его словам, почти 10 лет отделение, которое размещается в отдельном помещении, находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. Однако вместо проведения ремонта начальник Управления здравоохранения Галина Василькова издала приказ, которым ликвидировала отделение, сократила штат в составе 60 человек, а больных из области предложила направлять для лечения в Прилуки и Нежин. Хотя в предыдущие годы управление обещало помочь в ремонте стационара.

"Вот представьте себе, что больных будут направлять из одного конца области в другой на обследование и это при том всем, что в этих кожвендиспансерах ни надлежащих условий, ни даже необходимой лаборатории нет", - утверждает В.Максимонько.

Вопрос о стационаре кожно-венерологического диспансера вчера на сессии областного совета подняли депутаты нескольких фракций и даже требовали увольнения начальника областного Управления здравоохранения.

Присутствующий на сессии областного совета председатель ОГА Владимир Хоменко заявил, что отделение будет выполнять свои функции.

"Все задачи будут выполняться в полной мере", - сказал он.