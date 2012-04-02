На Донеччине открыто 72 Центра оказания первичной медпомощи

В Донецкой области в рамках реформирования отрасли здравоохранения с начала текущего года уже начали работу 72 Центра оказания первичной медпомощи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, уже работают Центры оказания первичной медпомощи в 55 в городах и 17 в сельских районах.

В составе созданных Центров оказания первичной медицинской помощи функционирует 618 амбулаторий. В новых учреждениях в целом по области работает 575 врачей общей практики (403 – в городах и 172 – в районах) и 985 врачей-специалистов - хирурги, гинекологи, невропатологи, психиатры, окулисты, ЛОР.

В пресс-службе отметили, что в регионе на 30% увеличится количество семейных врачей – основных специалистов первичного звена медицины.

А для обеспечения Центров профессиональными кадрами проводится специализация врачей в Донецком медицинском университете. Уже 224 выпускника семейной медицины скоро будут внедрять новые – выездные и дистанционные - формы работы, заключили в сообщении.