В Донецке на пруду провалились под лед двое детей
12:43, 02 апреля 2012Новости регионов
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Один ребенок утонул
На пруду в Петровском районе города Донецк двое детей – мальчик и девочка - вышли на тонкий лед и провалились под лед. В результате происшествия один ребенок самостоятельно выбрался на берег, второй ребенок утонул.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, девочка, которой удалось спастись, госпитализирована в городскую детскую больницу №1 с диагнозом общее переохлаждение.
В тот же день водолазами Коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы города Донецка найдено тело мальчика, жителя Донецка.
От Главного управления МЧС была задействована одна единица техники и четверо спасателей.
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