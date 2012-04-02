В Донецке на пруду провалились под лед двое детей

На пруду в Петровском районе города Донецк двое детей – мальчик и девочка - вышли на тонкий лед и провалились под лед. В результате происшествия один ребенок самостоятельно выбрался на берег, второй ребенок утонул.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, девочка, которой удалось спастись, госпитализирована в городскую детскую больницу №1 с диагнозом общее переохлаждение.

В тот же день водолазами Коммунальной специализированной аварийно-спасательной службы города Донецка найдено тело мальчика, жителя Донецка.

От Главного управления МЧС была задействована одна единица техники и четверо спасателей.