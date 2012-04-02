Одесса: во взяточничестве уличен проректор медуниверситета

В Одесской области во взяточничестве разоблачен проректор одного из медицинских университетов города.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Проректор вымогал и получил 3,2 тыс. грн. взятки от трех интернов за успешную сдачу ими зачетов, говорится в сообщении. Дополнительно задокументировано еще 15 фактов получения правонарушителем взяток на общую сумму более 20 тыс. грн.

Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.