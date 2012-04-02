В Кировоградской области взорвали районную поликлинику

Сегодня около 5 часов утра неизвестные взорвали здание Знаменской районной поликлиники в Кировоградской области, пытаясь достать деньги из банкомата.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалистов взрыво-технической службы УМВД, представители других служб и ведомств.

Вследствие взрыва повреждена стена здания, стекла на окнах, металлический корпус банкомата. Никто из персонала или посетителей не пострадал, поскольку учреждение ночью не работало.

При более подробном осмотре выяснилось, что злоумышленникам достать деньги из банкомата не удалось.

Теперь правоохранители выясняют происхождение взрывного устройства, работают над установлением лиц, причастных к совершению данного преступления.

Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем взрыва и причинившего значительный ущерб).