В Крыму четвертый день ищут глухонемого подростка
11:09, 02 апреля 2012Новости регионов
0
...пропавшего на соревнованиях
В Крыму четвертый день ищут 15-летнего глухонемого подростка из Полтавы Константина Магденко, который пропал на международных соревнованиях по спортивному ориентированию 30 марта в районе Ангарского перевала.
Об этом сообщили пресс-службы крымских управления МЧС и МВД.
Участник состязаний не пришел к финишу, сначала спортсмены пытались разыскать подростка самостоятельно, после - обратились за помощью в милицию.
Мальчика ищут сотрудники МЧС и МВД, специалисты-кинологи, работники контрольно-спасательной службы, лесники, добровольцы.
Они обследовали 18 километров территории.
«Розыск пропавшего на Ангарском перевале подростка продолжается в рамках возбужденного уголовного дела», - отметили в милиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter