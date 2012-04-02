Житомирщина: из-за взрыва газа пострадали три человека

В селе Плехов Черняховского района Житомирской области из-за взрыва газа пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 1 апреля в 14:45 из-за нарушения правил пользования газобаллонной установкой произошел взрыв сжиженного газа в летней кухне, пристроенной к жилому дому. В результате взрыва получили ожоги рук и лица и были госпитализированы в хирургическое отделение Черняховской районной больницы две женщины (1944 и 1963 гг. р.) и мужчина (1962 г.р.).

Работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей Уланов сообщил, что в субботу хозяин дома привез и установил новый баллон с газом. В воскресенье его сожительница, ее дочь и зять собрались готовить обед, не замечая запаха газа, который вскоре взорвался.

Пристройка к дому была уничтожена взрывом. Одну из пострадавших спасатели извлекли из-под обломков здания.

Бойцы местной пожарной части осуществляли мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте происшествия.

К работам также привлекались сотрудники Черняховского райотдела ТУ МЧС Украины в Житомирской области и работники службы «104».