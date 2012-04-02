В Николаевской области бешеная лиса покусала 2 людей

В Николаевской области больная бешенством лиса покусала двоих людей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на пункт связи самостоятельной государственной пожарной части №27 Березнеговатского района Николаевской области поступило сообщение от заведующего противоэпизоотическим отделом Березнеговатского Управления ветеринарной медицины о случае бешенства в частном домовладении в поселке Красный Яр.

Как выяснилось, на подворье дома на улице Центральной забежала лиса и укусила собаку, хозяина дома и их соседа.

Специалисты ветеринарной больницы отобрали патологический материал (головной мозг) убитой лисы и направили его на анализ в Николаевскую областную ветеринарную лабораторию.

В тот же день поступило заключение лаборатории, подтверждающее заболевание бешенством лисы.

Состоялось заседание Березнеговатской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии «О введении карантинных ограничений относительно бешенства животных на территории поселка Красный Яр Лепетихского сельского совета Николаевской области».

На данный момент местная власть предпринимает все необходимые меры для недопущения распространения подобных случаев.